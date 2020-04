L'indiscrezione lanciata da Cittaceleste è clamorosa: su Joaquin Correa è spuntata l'ombra del Liverpool di Klopp. Il 'Tucu', al centro dell'interesse anche di big italiane, come il Milan, è stato blindato con una super clausola di 80 milioni: la Lazio crede di avere tra le mani un diamante ancora grezzo, capace di crescere ancora. Ma il Liverpool è molto interessato.



MERCATO LAZIO - I Reds potrebbero decidere di ragionare sugli 80 milioni, e mettere sul piatto il 30% sulla futura cessione di Luis Alberto. Il Liverpool ancora detiene questo diritto contrattuale sul centrocampista spagnolo, al centro del progetto tecnico biancoceleste. Potrebbe rinunciare alla clausola e mettere sul piatto 60 milioni per Correa: se la Lazio dovesse decidere di non cedere Milinkovic Savic (o non dovessero arrivare offerte da 100 milioni) Correa rappresenterebbe una plusvalenza importante. Al suo posto Tare potrebbe ragionare su un clamoroso ritorno di Keita o su altri nomi, come Gotze (che però guadagna 5 milioni a stagione).