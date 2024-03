Milan, attesa per il futuro di Giroud: tra MLS e Jovic, come può cambiare il mercato in attacco

Il Milan attende una comunicazione da Giroud sul futuro. Con serenità e riconoscenza nei confronti di un giocatore che ha sempre dato tutto in campo e fuori. Senza mai risparmiarsi. Olivier è molto tentato dagli USA e vorrebbe fare questa esperienza in MLS con un futuro garantito anche da dirigente. Il club rossonero, dal canto suo, ha già pronto il nuovo contratto fino al 2025 perché uno come lui farebbe ancora tanto comodo: fisicamente è ancora al top, segna tanto e rimane uno dei leader dello spogliatoio.



TRATTATIVA APERTA - Da qualche settimana Giroud è in trattativa con i Los Angeles FC: i discorsi sono piuttosto avanzati anche se non c’è ancora un accordo totale. Il legame con il Milan sta portando l’esperto centravanti a fare delle riflessioni a trecentosessanta gradi. L’addio a fine stagione resta uno scenario decisamente probabile ma non è ancora stata detta la parola fine. O perlomeno la dirigenza rossonera non ha ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale sia dal ragazzo che dai Los Angeles FC.



COME CAMBIA IL MERCATO - Il piano A del Milan sarebbe quello di rinnovare il contratto di Giroud affiancandogli un altro numero 9 alla Zirkzee. Una partenza di Olivier cambierebbe tutto anche a livello strategico perché poi dal mercato dovrebbero arrivare due attaccanti di grande livello. Missione che si presenta alquanto complicata sopratutto a livello economico. E Jovic? Allo stato attuale il Milan non ha ancora deciso se rinnovare il suo contratto per un’altra stagione, il nazionale serbo deve fare qualcosa in più in questo finale di stagione.