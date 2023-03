Ilha una priorità in campo, centrare il 4° posto e la qualificazione alla prossimae una fuori, lo stadio, che forse è più importante ancora, almeno nei progetti della proprietà. La realizzazione del nuovo impianto è fondamentale perché è ritenuto il volano imprescindibile per ampliare i ricavi e potenziare la competitività economica del club nei confronti delle big d'Europa. Per questo, queste due settimane di sosta, saranno fondamentali per il progetto del nuovo impianto del Milan con il patronche è atteso nuovamente a Milano.L'Idea principe portata avanti dalla società rossonera è quella di rilevare i terrenie dei campi di allenamento oggi di proprietà, ma in fase di conclusione dell'atto di vendita nel 2024 alla Snaitech S.p.A.. Tanti sono i discorsi in atto con Regione, Comune e società titolare dei terreni e, per questo, non sono da scartare anche le altre aree già sondate in passato comedi Sesto San Giovanni, e quelle die diNon sarà semplice perché Cardinale si dovrà scontrare sia con l'attesa delsul progetto condivisoche con le. Ieri infatti 300 persone sono scese in strada davanti ai cancelli dell'Ippodromo formando una catena umana contro la costruzione dello stadio e a tutela dell'area verde attuale. Il sindaco Sala, invece, ha ribadito che: "Finché il Milan non viene da me e non mi porta un progetto non posso continuare a commentare ipotesi che non so se sono vere o non vere.".