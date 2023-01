La partita per il rinnovo dicon ilè più aperta che mai. Maldini conta di vincerla a stretto giro di posta, forse già nella prossima settimana quando incontrerà il papà Antonio (già arrivato in Italia) a Casa Milan.Lo stato maggiore rossonero ha trovato una bozza di accordo con, consulente del papà di Leão che sarà a San Siro per assistere alla sfida contro la Roma di Mourinho.Servirà un passaggio anche con quest’altra figura per siglare un nuovo inizio caldeggiato dallo stesso Rafael.