Milan, avanti sullo stadio a San Donati: al via fase di valutazione ambientale

Ilavanza per loe arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il progetto del nuovo impianto presso il: al via una nuova fase, quella di valutazione ambientale.- I tecnici dell'Ente, evidenzia Calcio e Finanza, hanno pubblicato sul portale regionale SIVAS ildella, relativo alla variante al Piano integrato d'intervento San Francesco.- Il documento di scoping - consultabile sul portale SIVAS di Regione Lombardia - inquadra il progetto in relazione al contesto ambientale circostante, identificando gli aspetti chiave che saranno poi oggetto di analisi nelle fasi successive del progetto. La pubblicazione del documento in questione apre la fase di VIA, ovvero la Valutazione di Impatto Ambientale.

- Il documento di scoping sarà inviato a circa 60 soggetti interessati tra Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati: questi Enti potranno rappresentare le proprie osservazioni che verranno esaminate nel successivo Rapporto Ambientale.