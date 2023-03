Sono passati due anni e mezzo da quando, allenatore del Manchester City, elogiava con toni entusiastici Houssem Aouar dopo aver perso 3-1 un quarto di finale di Champions in gara secca contro l'Olympique Lione. "Tutti parlano di Ndombélé, ma. E' un giocatore incredibile". Oggi, Aouar ha appena messo alle spalle un bivio, quello della nazionalità, scegliendo di giocare per l'Algeria dato che nella Francia gli spazi sono chiusi, e si appresta ad affrontarne un altro: dove giocare la prossima stagione, dopo che il contratto con il Lione sarà scaduto? Lui un'idea ce l'ha già.Aouar giocherebbe più che volentieri per il, che ha avuto contatti con il suo entourage e ha sul tavolo le relazioni positive di, ma che ancora tergiversa prima di affondare il colpo, per due motivi. Il primo è di natura tecnica, con la. Il Real Madrid, però, pare intenzionato a far valere tutte le opzioni a suo favore per avere a disposizione il trequartista spagnolo di origini marocchine per la stagione 2023-24. L'altro motivo è numerico, nel senso che per accogliere Aouar dovrebbe partire anche. Cosa non impossibile visto lo scarso minutaggio concesso all'ex Bordeaux, ma, che ha messo per il momento in attesa Eintracht Francoforte e Betis Siviglia interessate a lui in attesa di un segnale dall'Italia,, quindi sarebbe ottimo per Pioli qualunque tipo di modulo volesse adottare nella prossima stagione in base alla rosa disponibile; l'incognita è rappresentata dal fatto che, tra infortuni e panchine per scelta tecnica data la non volontà di rinnovare,, con un gol e un assist.è quella contro il Nizza risalente all', prima dello stop imposto dai Mondiali in Qatar. Valutazioni in corso anche tenendo conto di questi dati...