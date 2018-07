Non solo Correa: la Lazio è pronta a mettere a segno un altro colpo a centrocampo. Dopo l'arrivo dell'argentino dal Siviglia, il club biancoceleste è a un passo dall'ex Fiorentina Milan Badelj. Secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle ultime ore il direttore sportivo Tare ha accelerato l'operazione: il croato arriva a parametro zero e firmerà un contratto quadriennale. Niente da fare per il Milan, che aveva seguito a lungo il classe 1989.