Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan, parla a Milan Tv: "Penso che tutti i tifosi abbiano cambiato opinione su di me e questo mi fa molto piacere. Sono molto felice. La squadra gioca bene, stiamo migliorando molto, nelle ultime partite non abbiamo subito gol. Penso che dobbiamo continuare così e lavorare sodo fino alla fine della stagione".



SULL'ESULTANZA - "Ho preparato qualcosa per il mio primo gol, sarà una sorpresa...".



SULLE SOMIGLIANZE - "Come modo di giocare somiglio più a Vieira, alto, forte, molto bravo tecnicamente... preferisco questo tipo di giocatore"