Dopo l'accordo trovato questa mattina tra i due club, il francese arriverà in serata a Milano, mentre domani si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto coi rossoneri. Prestito oneroso da cinque milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 35.Anche il fratello-agente di Bakayoko è a Milano, nell'hotel dove è arrivato il centrocampista francese.Bakayoko ha raggiunto poco fa l'hotel nel centro di Milano dove alloggerà in questi primi giorni milanesi. Previste per domattina le visite alla clinica La Madonnina, che precederanno la firma del contratto a Casa Milan.Tiemoué Bakayoko è atterrato a Milano. A breve il centrocampista francese si sposterà in hotel, pronto a vivere la sua prima serata nel capoluogo lombardo.