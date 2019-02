Tiemoué, a Milan Tv per il match program della sfida contro l’Empoli, ha parlato così alla vigilia della gara: “Mi sento bene, sono molto contento in questo momento della stagione. Abbiamo vinto le ultime due partite e penso che la squadra abbia fatto vedere le sue qualità e l’ottimo momento. Vogliamo continuare così, mantenere saldo il quarto posto e finire tra le prime quattro per qualificarci in Champions League”.