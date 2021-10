Abel Balbo, ex attaccante di Roma, Parma e Fiorentina tra le altre, parla di Julian Alvarez, attaccante del River Plate e obbiettivo di mercato del Milan: “Vedo una certa somiglianza tra il suo modo di giocare e quello che avevo io. Penso che sia un nove e mezzo, perché può arretrare e far giocare la squadra. È molto tecnico, ha una grande visione del gioco. Penso che abbia già le qualità per occupare un posto più importante in Nazionale e ci rimarrà per molti anni. Per quanto riguarda le caratteristiche è simile a Lautaro ma, quando avrà più esperienza, sarà più importante per l'Argentina” le sue parole a Radio Mitre.