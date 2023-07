Fodé Ballo-Touré è sempre più vicino al Fulham. I rossoneri non vogliono realizzare una minusvalenza e chiedono 4 milioni di euro per cedere a titolo definitivo il giocatore. A questo punto, con il senegalese sempre più lontano da Milano, la dirigenza meneghina ha individuato in Riccardo Calafiori, laterale mancino del Basilea, uno dei profili per sostituire il partente 26enne ex Monaco e riempire la casella di vice Theo Hernandez.