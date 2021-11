Ultime in chiave derby. Il terzino sinistro del Milan Fodé Ballo-Touré si è allenato col gruppo oggi a Milanello nella seduta pomeridiana, a due giorni dalla sfida contro l'Inter: il senegalese sarà a disposizione di Pioli per il match e potrebbe essere schierato al posto dello squalificato Theo Hernandez, in ballottaggio con Kalulu.



REBIC NON CE LA FA, RECUPERANO FLORENZI E PELLEGRI - Niente da fare per il croato Ante Rebic, ancora a parte: salterà il derby. In gruppo invece Alessandro Florenzi e Pietro Pellegri, che vanno verso la convocazione.