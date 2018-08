Ultima partita di International Champions Cup per il Milan. La squadra di Gennaro Gattuso, dopo aver perso ai rigori con il Manchester United e 1-0 contro il Tottenham, cerca la prima vittoria nella competizione contro il giovane Barcellona di Valverde. Alle 2.05 Calhanoglu e compagni scendono in campo al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, prima di fare rientro in Italia.



Italia dove ci sono i nuovi arrivati Mattia Caldara e Gonzalo Higuain, più altri giocatori reduci dal Mondiale, come per esempio Lucas Biglia, il primo ad accogliere il Pipita nel centro sportivo di Milanello. Prima di rituffarsi nella realtà milanese, però, Gattuso e i suoi hanno un ultimo compito da assolvere in terra americana.



MILAN-BARCELLONA LIVE ALLE 2.05



FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessié, Locatelli, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini.



Barcellona (4-3-3): Cillessen; Semedo, Lenglet, Miranda; Rafinha, Sergi Roberto, Arthur; Malcom, Paco Alcacer, Munir.