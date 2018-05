Era presente anche Franco Baresi, colonna del Milan di ieri e di oggi, alla presentazione della partnership tra il club rossonero e i cinesi del Guizhou: "Devo dire che è una tappa molto importante per la Fondazione la crescita dei giovani, nonchè una grande soddisfazione per il Milan: portare il proprio nome in Cina e fare questa prima collaborazione tra il nostro settore giovanile e il settore giovanile di un club professionistico ci riempie di orgoglio. Saranno presenti i nostri tecnici per trasmettere i nostri titoli di lavoro, la nostra filosofia, la nostra cultura e i nostri valori, che ci hanno reso ciò che siamo diventati: fa piacere, anche io ho fatto parte del settore giovanile e so quanto è importante, quindi credo che per questi giovani sia fondamentale fare un'esperienza nuova. Il settore giovanile rossonero è sempre stato tra i più importanti nella storia, e se rimaniamo agli ultimi anni pensiamo a Donnarumma, Cutrone, Calabria e Locatelli, titolari nella prima squadra del Milan, e questo significa che il Milan lavora nel modo migliore. Di questo siamo felici, potendo collaborare con il Guizhou Hengfeng: sarà un piacere collaborare e riuscire a formare anche allenatori locali, che avranno la visione di tutte le altre squadre. Mi auguro che in questi anni avremo tante soddisfazioni insieme".