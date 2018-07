Franco Baresi a RMC Sport, commenta l'inizio del Milan che esordirà in casa contro il Genoa, poi trasferta a Napoli e di nuovo in casa contro la Roma: "Bisogna prepararsi bene, sono certo che il Milan arriverà nella migliore condizione. L'obiettivo stagionale? Credo che, con la nuova proprietà, ci sia entusiasmo. Ci auguriamo che la squadra possa far bene, migliorata quanto possibile. Il Milan deve essere sempre protagonista. Il ritorno di Leonardo? Il nuovo gruppo ha portato un progetto, vuole fare bene. Insieme si può avere serenità e continuità importante in ogni azienda. Bonucci? Non posso rispondere", ha detto.