Franco Baresi, ambasciatore del brand Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole dei rossoneri contro il Feronikeli: "Credo che ci siano generazioni diverse. Il Milan ha iniziato un nuovo progetto, con nuove ambizioni, giocatori e allenatore. Ci vuole fiducia sul fatto che il Milan cresca e penso che ci voglia il giusto tempo per far si che la squadra sia competitiva sia in Italia sia all’estero".