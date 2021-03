Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, ma soprattutto leggendario numero 6 dei rossoneri, parla a Il Giornale, tornando sul suo provino all'Inter: "Io volevo andare con mio fratello, già nerazzurro, ma l'Inter voleva aspettare. Non ho proprio fatto un provino, diciamo che di là, al Milan, dimostrarono un po' più di fiducia. Il destino ha voluto che io e mio fratello disputassimo il derby uno contro l'altro".



I DERBY CON BEPPE - "Durante la settimana ci sentivamo, ci vedevamo, poi in campo ci impegnavamo per le nostre squadre. Io e Beppe siamo ancora emozionati al pensiero di esserci trovati uno contro l'altro nel Milan e nell'Inter".