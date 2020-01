Il Milan ha scelto Begovic per il dopo Reina, un portiere da Guinnes dei primati. Sì, perché il bosniaco ci è entrato con un gol, il più lungo di sempre: 92,6 metri, nel match contro il Southampton del 2 novembre 2013, quando indossava la maglia dello Stoke City. Poco dopo il dischetto della sua area, infatti, su retropassaggio di un compagno calcia il pallone che, aiutato dal vento, da un rimbalzo e dal posizionamento errato dell'avversario, finisce in rete. Rientrato dal prestito al Qarabag, Begovic, campione d'Inghilterra nel 2017 col Chelsea, è pronto per trasferirsi al Milan. Domani è atteso a Milano per le visite mediche: trasferimento in prestito secco.