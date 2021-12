Questa sera alle 20.45 al Castellani, ci sarà un pezzo diche scenderà in campo contro il suo passato. Si tratta di Rade Krunic e, che la maglial'hanno indossata nell'anno conclusosi con la retrocessione in Serie B nel 2019 salvo poi lasciarla in estate per vestire quella a tinte rossonere. Storie diverse, anche dal momento dell'approdo a Milano con il centrocampista algerino diventato presto importante peral punto che già da qualche settimana il club di Via Aldo Rossi sta lavorando per provare a blindarlo.Non è un caso infatti che, nel momento in cui l'algerino si è "fermato" per dei problemi muscolari il club rossonero ha iniziato il suo periodo di. L'ex Empoli è unico per Pioli, perché Sandro, seppur in netta crescita, non è ancora al suo livello in(ma gli è superiore in altre caratteristiche) e inevitabilmente, si collocano diametralmente all'opposto.- Un ruolo centrale, che potrebber rimanere scoperto per il Milan a lungo nel corso del mese di gennaio.Pioli dovrà fare di necessità virtù, ma non ha alcuna intenzione di guardare al futuro della sua rosa senza l'algerino. Una centralità che, come detto,anche in chiave economicaUn gap colmabile e per cui non c'è alcuna fretta. Prima la palla passa al campo, e da Empoli dove Bennacer, contro il suo passato, potrà e dovrà contribuire ad una svolta per il Milan.