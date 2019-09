-2 al derby, il Milan si prepara alla stracittadina con l'Inter e tra chi scalpita per trovare posto c'è Ismael Bennacer, in panchina nell'ultima sfida con il Verona. Il centrocampista algerino racconta le proprie sensazioni in una lunga intervista concessa a Sky Sport: "È stato tutto velocissimo. Ho già lavorato con i compagni e l'allenatore, stiamo lavorando e stiamo crescendo. Io personalmente sono contento, è una grande sfida per me. Rimasto male per la panchina di Verona dopo la buona prova con il Brescia? ? No, è normale. Io sono a disposizione, non ho giocato perché è così, devo lavorare e sono un nuovo. Biglia è tornato, è un grande giocatore e devo imparare tanto da lui. Così è il calcio. Cosa posso imparare da Lucas? Lui ha tanta esperienza, ha 33 anni, sa cosa deve fare sul campo quando abbiamo la palla e quando non l'abbiamo. È sempre concentrato fino alla fine, non siamo uguali e per noi è un bene perché posso imparare tanto, quello che ha lui e che non ho io.



DERBY - Bennacer parla poi del prossimo derby, sabato la supersfida con l'Inter: "Tutti in partita dobbiamo pensare uguale, il derby per i nostri tifosi è più importante magari, ma per noi è una partita da tre punti. Milan-Inter è una partita che tutti i calciatori vorrebbero giocare. Non si può dire che c'è una squadra più forte dell'altra, vediamo sul campo. Dobbiamo vincere perché questa partita è il primo grande test, l'Inter è una grande squadra e vediamo sabato cosa faremo".