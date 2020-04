Intervenuto sul canale Instagram delper domande e risposte con i tifosi, il centrocampistaha parlato a tutto campo.- "La semifinale di Champions League contro il Manchester United, con il gol incredibile di Kakà".- "Riyad Mahrez, del Manchester City".- "Paulo Dybala della Juventus".- "Mi ispiro a Iniesta, Pirlo e Xavi".- "Quando indosso la maglia del Milan è incredibile, vedo il simbolo delle sette Champions sulla spalla...".- "Facevo il 10, a volte anche il terzino sinistro quando ero piccolo".- "Per ora la vittoria in Coppa d'Africa".- "Non vedo l'ora di segnare a San Siro, sicuramente esulterei sotto la Curva Sud".- "Cosa mi ha fatto innamorare? Tutto: squadra, società, giocatori che ci sono stati e quelli che ci sono ancora".- "Contro l'Udinese in Coppa Italia".- "Recupero palla e passaggio tra le linee. Dove migliorare? Tutto, soprattutto devo essere decisivo".- "Lo passerò a casa o durante l'allenamento, se ci alleneremo".- "E' stato incredibile, soprattutto quando siamo tornati in Algeria".- "Dida, Roberto Carlos a sinsitra, Maldini e Nesta in mezzo, Cafu a destra. Regista Pirlo, poi Iniesta e Xavi. Davanti Messi, Ronaldinho e Ronaldo".- "Voglio andare ad allenarmi, a vedere mia madre se posso e anche mia moglie".- "Sempre forza Milan, torneremo più forti. Stiamo a casa, siamo una squadra".