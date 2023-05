Bonjour à tous,



L’opération de mon genou s’est très bien passée. Le chemin vers la convalescence commence aujourd’hui.



Il sera long, difficile, et me tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Mais je suis prêt à surmonter cette épreuve avec courage et détermination.… pic.twitter.com/LzCCsDw8Yu — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) May 16, 2023

