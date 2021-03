Ismael Bennacer è stato intervistato da Milan TV al termine della partita vinta in rimonta contro la Fiorentina in cui l'ex Empoli è tornato in campo: "Stavamo perdendo e abbiamo vinto. Abbiamo fatto bene con grande spirito di squadra e stiamo molto contenti”.



RIENTRO - “Sono molto molto contento, per tre mesi non sono stato bene. Non sono ancora al 100%, mi manca un po' di ritmo, ma ora sto benissimo. Sono molto contento di poter aiutare la squadra ora”.



FINALE DI CAMPIONATO - Scudetto? Avevamo bisogno di una vittoria come questa. Mancano ancora dieci partite, dieci battaglie, dieci finali. Ora pensiamo alla nazionale e poi torneremo pronti”.