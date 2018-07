Mario Beretta è ufficialmente il nuovo responsabile del settore giovanile del Milan ed ha parlato del suo approdo in rossonero ai microfoni di Milan Tv: “Io sono milanista da quando sono nato, mio padre mi ha portato a vedere il Milan era tifoso di Rivera. Non sono riuscito ad arrivare al Milan da allenatore ma ci arrivo da responsabile, sono molto contento e mi fa un effetto particolare. Fare l’allenatore è diverso da essere responsabile anche se ci sono cose che vanno in parallelo. Da responsabile alleni anche gli allenatori, aiuti la formazione dei tecnici. Più sono formati più trasmettono ai calciatori. È un rapporto meno diretto ma stimolante. Il lavoro è tanto perché le squadre sono tante e lavorando con i ragazzi si attraversano diverse fasi evolutive, fisiche e mentali. È stimolante vedere giocatori che poi provano a fare i professionisti”.