Ai microfoni di Milano e Finanza, Silvio Berlusconi, tra i tanti temi, torna a parlare di uno dei suoi grandi amori: il Milan. Non nasconde il suo affetto verso i rossoneri l'ex presidente che ammette: "Il Milan è stato un grande amore ma, come diceva D'Annunzio, in certe circostanze mai tornare indietro".



TORNARE AL MILAN? - E quando gli viene chiesto se mai ci sarà la possibilità di tornare alla guida dei Diavoli, Berlusconi risponde così: "Riaccendere un amore è un po' come riaccendere una sigaretta: il tabacco si invelenisce; e così anche l'amore. Ora penso solo al Monza che mi sta dando enormi soddisfazioni. Il sogno? Portarlo in A, sarebbe fantastico".