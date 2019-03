Autore del primo gol del Milan a Verona, Lucas Biglia parla a Dazn al termine del match: "Sono sempre a disposizione del mister e dei compagni per fare sempre meglio. L'esultanza? E' dedicata a moglie e figli, il mio bambino la fa sempre in casa e mi ha detto di farla: io gli ho spiegato che papà non è uno che segna spesso, ma gli ho promesso che l'avrei ripetuta. Belli i cori dei tifosi. Quando sono fuori soffro sempre e i mesi in tribuna sono stati pesantissimi: bene i tre punti, ora testa alla prossima".