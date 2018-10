Lucas Biglia ko. Dopo Davide Calabria, Mattia Caldara e Giacomo Bonaventura, anche il centrocampista del Milan si ferma ai box. Non al meglio dopo lo scontro con Nainggolan nella sfida contro l’Inter, ha stretto i denti nelle sfide con Betise e Samp, ma questo non basta per scendere in campo contro il Genoa: problema al polpaccio destro per il Principito rossonero, che affolla l'infermeria. Al suo posto, salvo sorprese, Bakayoko, che nel 4-4-2 si posizionerà al fianco di Franck Kessie.