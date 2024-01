Quanto guadagna Lenglet all'Aston Villa

In questi ultimi giorni di mercato il Milan si dedicherà alla ricerca di un difensore, la società sta valutando diversi profili ma ancora non ha trovato il giocatore giusto per il quale affondare il colpo. Secondo Sky il preferito è il classe '95 del Barcellona Clement Lenglet, quest'anno in prestito all'Aston Villa. Il difensore francese potrebbe interrompere l'avventura in Premier con sei mesi d'anticipo rispetto agli accordi stabiliti in estate, in Inghilterra non sta trovando spazio e vorrebbe cambiare aria.



I NUMERI DI LENGLET - Lenglet con la maglia dell'Aston Villa ha giocato appena 4 partite in campionato alle quali va aggiunto un assist contro il Manchester United, ha totalizzato altre cinque presenze in Conference League e una nel terzo turno di FA Cup. Per il resto tanta panchina, ed è questo il motivo per il quale l'ex difensore di Siviglia e Tottenham avrebbe chiesto all'Aston Villa di farlo tornare indietro. Al Barcellona però non c'è posto, per Lenglet bisognerebbe trovare una nuova soluzione e il Milan può diventare un'ipotesi.



QUANTO GUADAGNA LENGLET - Uno degli ostacoli di un'operazione non semplicissima però è rappresentato dall'ingaggio del giocatore: secondo quanto riporta la stampa inglese lo stipendio di Lenglet si aggira intorno ai 6 milioni di euro netti all'anno. Una cifra fuori budget per i rossoneri ai quali il giocatore era già stato accostato in estate, e forse per molte altre società di Serie A. Qualche mese fa sul francese erano puntati anche gli occhi dell'Arabia Saudita, con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo interessata al giocatore.