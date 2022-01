Il Milan blinda Theo Hernandez. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, entro fine gennaio sarà annunciato il rinnovo del contratto del terzino sinistro ex Real Madrid.



Poi seguiranno anche le firme di Leao e Bennacer, mentre non si registrano novità su Kessié: nessun segnale da Franck al Milan, ma neppure segnali di accordi con altre squadre...