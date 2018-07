Il futuro diè sempre più lontano da. Con l'arrivo diRonaldo, l'attaccante argentino è finito nella lista dei cedibili, conche fiutano il colpo. Se il maxi scambio, che coinvolge anche, con i rossoneri è in stand-by per la questione legata al cartellino di Mattia, nelle ultime ore i Blues hanno deciso di tentare l'affondo decisivo.Il Chelsea è pronto ad accontentare i bianconeri proponendo una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Secondo Tuttosport, il Milan non vuole farsi trovare impreparato e sta lavorando già sulle alternative al classe 1987: oltre ad Alvaro Morata, che con l'arrivo di Higuain potrebbe lasciare Londra, nelle ultime ore la dirigenza rossonera si è mossa anche per. Jorge Mendes, procuratore del colombiano e di André Silva, sta studiando infatti uno scambio con il Monaco, con il Milan che potrebbe abbracciare l'ex Atletico Madrid e incassare un conguaglio dei monegaschi.