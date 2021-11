Morale altissimo in casa Milan dopo la missione di Madrid che ha prodotto una bella e importante vittoria contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Per i rossoneri una bella soddisfazione in campo e un’altra altrettanto importante fuori.. Sono stati fatti dei passi avanti molto significativi in ottica rinnovo per il terzino della nazionale francese.. Certo, il contratto scade nel 2024 e non ci sarebbe tutta questa fretta ma il Milan sa che il ragazzo ha diverse richieste sul mercato e va premiato dal punto di vista economico. Attualmente l’ex Real Madrid guadagna poco più di 1,5 milioni, troppo poco per quanto dimostrato a livello mondiale nelle ultime due. La distanza con la richiesta dell’agente non è incolmabile, una risposta è attesa nel giro di due settimane.