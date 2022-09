Era in programma oggi l'udienza presso il tribunale di Milano e che vedeva protagonista Blue Skye, la societa di Cerchione e D'Avanzo ex soci di minoranza nella gestione del Milan passato da Yonghong Li a Elliott e, a loro dire fino a oggi, "truffati" dalla cessione scoietaria siglata dal fondo USA al fondo RedBird di Gerry Cardinale.



Fino a ieri, perché come riportato da Ansa, attraverso i proprio legali nel corso dell'udienza di oggi davanti al Tribunale civile di Milan, la Blue Skye ha rinunciato al ricorso cautelare d'urgenza che aveva presentato per bloccare la vendita del club rossonero. La società con sede in Lussemburgo ha preso atto, come emerso dall'udienza, che la compravendita è stata già perfezionata a fine agosto e quindi non è possibile un ricorso di questo tipo.



A Milano resta però ancora aperto un procedimento differente, avviato sempre da Blue Skye contro Elliott, che riguarda però un capitolo differente della vicenda, in particolare riguardante un pegno.