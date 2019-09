La terza sconfitta consecutiva e i sonori fischi di San Siro hanno dato l'ultima conferma:, fermo a soli 6 punti dopo le prime sei giornate di Serie A. Niente allenamento il giorno dopo il pesante ko interno con la Fiorentina, il lavoro sul campo lascia spazio alle riflessioni in casa rossonera, alla ricerca di soluzioni alla crisi. In questo senso, la giornata di martedì si preannuncia calda, non solo per la ripresa degli allenamenti,, riferisce MilanNews.it,- Un faccia a faccia per trovare soluzioni e per trovarle in fretta,. Il tecnico sarà regolarmente in panchina contro il, lo ha confermato Maldini nel post-partita di San Siro, mae un'altra sconfitta in Liguria potrebbe sancire la definitiva separazione., intanto la dirigenza comincia a guardarsi intorno per la sua successione e nelle ultime ore, come ha raccontato Calciomercato.com, una nuova ipotesi ha preso corpo: Rudi Garcia è un profilo gradito , per il lavoro svolto tra Roma e Marsiglia, un profilo internazionale ritenuto da Milan. Prima il campo, la sfida con il Genoa: Boban e Maldini a Milanello è un segnale, allenatore e squadra sono chiamati a trovare immediati correttivi alla disastrosa situazione in cui versano i rossoneri.