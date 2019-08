Prima Veretout, poi Praet. In mezzo, il sogno Modric, mai diventato un'idea concreta ma al contempo non ancora definitivamente cancellato.. I primi due nomi, sulla lista rossonera, erano quelli del francese e del belga, approdati però alla Roma e al Leicester. La strategia di Maldini e Boban è stata nota sin da subito: niente aste, spazio solo a trattative razionali e mirate. In attesa di novità sul fronte Franck Kessié, il cui addio si complica dopo la chiusura del mercato inglese, a Milanello potrebbe presto sbarcare un nuovo centrocampista.Nessuna trattativa, ad oggi, è ancora partita, ma diverse piste sono aperte. L. La dirigenza rossonera apprezza le qualità del sudamericano, per il quale però l'Udinese continua a chiedere tra i 35 e i 40 milioni, una cifra decisamente alta per le casse di via Aldo Rossi. Un alleato, in tal senso, potrebbe essere, agente del giocatore, che detiene la procura anche di Angel Correa. Nelle scorse settimane, i dialoghi tra il procuratore e il trio Boban-Maldini-Massara sono stati frequenti:La terza pista porta a Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo. Nelle scorse settimane, ai microfoni di Calciomercato.com, il suo agente aveva confermato l'interesse del Milan . I rossoneri si sono concentrati poi su altre trattative, specie in attacco, abbandonando la pista, ma lo slovacco potrebbe tornare di moda. Sullo sfondo, infine, rimane sempre il sogno. In tal senso, fondamentale sarà capire il futuro di Neymar: qualora il giocatore approdasse a Madrid, i Blancos potrebbero essere costretti a sfoltire la rosa. A Casa Milan, intanto, mantengono i piedi per terra, ma sotto traccia si lavora per un ultimo colpo in mediana...