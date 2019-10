La situazione panchina del Milanrimane tesa. Lo assicura dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marziocon queste parole: "Le valutazioni su Giampaolo da parte della dirigenza del Milan non sono finite, anzi continuano in queste ore. Perché non è un Milan bello sul piano del gioco o determinato e convinto come in passato; la società sta continuando a valutare, so che il dirigente meno contento e forse più deluso è Zvonimir Boban. Alcune scelte non convincono, si vorrebbero più spesso in campo i nuovi acquisti su cui sono stati fatti investimenti sostanziosi", conclude Di Marzio.