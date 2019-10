E' Ivan Rakitic il grande sogno di Zvonimir Boban per il Milan. Già la scorsa estate il dirigente croato aveva cullato questa idea prima di scontrarsi con due realtà avverse: la prima era il fondo Elliott disposto a investimenti contenuti e su giovani di prospettiva, la seconda era la volontà del giocatore, determinato a giocarsi le sue ultime carte in blaugrana. Adesso i tempi sono cambiati: Rakitic vuole lasciare il club catalano e il Milan sembra intenzionato ad ascoltare le idee del suo Football Officer, modificando la strategia sul mercato.



UN RINFORZO DI ESPERIENZA E QUALITA' - "Anche se siamo dirigenti dentro rimaniamo calciatori e il nostro obiettivo è vincere. Soprattutto se sei nel Milan. Dobbiamo puntare a migliorare per riportare il Milan dove deve. Qualche giocatore di esperienza ci verrebbe utile, ma sappiamo come il mercato abbia delle dinamiche". Boban non si è di certo nascosto sull'argomento, a gennaio vuole aggiungere qualità ed sperienza a un gruppo giovane e fragile dal punto di vista mentale. Ecco perchè, secondo quanto appreso da calciomercato.com, ci sono stati dei contatti con i rappresentanti di Rakitic. Pour parler che non sono ancora sfociati in una vera e propria trattativa, ma l'intenzione è quella di farsi trovare pronti in caso di apertura da parte del giocatore.



PRESSING MANCHESTER UNITED - I principali quotidiani spagnoli sono sicuri: Ivan Rakitic si appresta a lasciare il Barcellona nella prossima finestra di gennaio. Non rientra nei piani di Valverde, che fino a oggi lo ha schierato con il contagocce. Sul nazionale croato si è fiondato con decisione il Manchester United. I Red Devils stanno già discutendo con il club spagnolo per trovare un accordo di trasferimento in inverno, provando a sbaragliare la concorrenza. Il Milan è avvisato...