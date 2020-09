Un altro appuntamento da dentro o fuori, un'altra partita da non sbagliare per proseguire la rincorsa alla qualificazione ai gironi di Europa League. Alle 19, a San Siro, il Milan di Stefano Pioli affronta i norvegesi del Bodoe Glimt, capoclassifica nel proprio campionato, per il terzo turno di qualificazione. I rossoneri, in serie utile da 15 partite e a un passo dal primato di Ancelotti del 2008, si presentano a questo appuntamento forti dell'ottimo momento di forma di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, ma devono fare i conti con una difesa ridotta ai minimi termini (out Conti, Duarte, Musacchio e Romagnoli) e le assenze di Rebic (squalificato) e Leao.



Nel Bodoe Glimt, che guida la Eliteserien norvegese con 16 punti di vantaggio sui campioni uscenti del Molde, occhi puntati sul talento degli esterni offensivi Zinckernagek e Hauge e sulla punta Boniface.





San Siro, ore 19





MILAN-BODO GLIMT, LE PROBABILI FORMAZIONI





MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli



BODO GLIMT: Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saeltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All. Knutsen





Dove vederla: DAZN