Alessandro Matri commenterà Milan-Bologna per Dazn stasera. L'ex attaccante ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Cagliari-Sassuolo è la sfida del mio cuore. A Cagliari sono nato, a Sassuolo sono morto... De Zerbi ha lavorato due anni per arrivare a questo livello e ora la squadra gioca a memoria, bello perché la società lo merita: è seria, ambiziosa, ti fa vivere benissimo. Ha costruito un gran centro sportivo e ieri ha festeggiato i 100 anni. Se va via un giocatore sanno già che c’è il sostituto adatto. E senza patron Squinzi stanno proseguendo bene l’opera. Il Cagliari è un club che ha investito e ha fatto una gran bella squadra. E’ partito forte, ora patisce anche gli infortuni e l’assenza di Nainggolan fino alla fine del campionato peserà parecchio. E’ un giocatore che dà anche grande carica a tutti. Allegri è l'allenatore che mi ha lanciato e fatto esprimere al meglio, poi al Milan è stata colpa mia".