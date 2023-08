Alexis Saelemaekers è sempre più vicino a salutare il Milan per una nuova avventura a Bologna. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'affare è in chiusura, rossoneri e rossoblù stanno lavorando per definire i dettagli dell'operazione che darà all'esterno belga classe '99 una nuova occasione nel campionato italiano, agli ordini di Thiago Motta.



I DETTAGLI - Almeno inizialmente non sarà un addio al Milan per Saelemaekers, ma un arrivederci: l'ex Anderlecht si trasferirà in Emilia in prestito oneroso con diritto di riscatto in favore del Bologna. Ore calde, Alexis è pronto a lasciare San Siro per cercare il rilancio al Dall'Ara.