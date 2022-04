Aspettative contro lunedì sera a San Siro, alle 20:45, dove il Milan farà gli onori di casa ad un Bologna che ha al proprio attivo esattamente la metà dei punti che vanta la capolista rossonera. Punti importanti in palio per due squadre desiderose di muovere la classifica anche se per obiettivi diametralmente opposti: obiettivo scudetto per la squadra di Pioli e la conquista di un’ennesima salvezza per quella di Mihajlovic che quest’anno sta raccogliendo risultati più modesti rispetto la prima parte del campionato ed ora è a ridosso della zona retrocessione. Il confronto è in calendario per la 31esima giornata di una serie A che ha ancora molti interrogativi da sciogliere sia in testa che in coda con appena otto partite da disputare. Ricca di emozioni e di gol è stata la gara di andata terminata 4 a 2 a favore della capolista che solo nel finale è riuscita a far propria la posta in palio grazie ad un gol di Bennacer all’84° e di Ibrahimovic al novantesimo dopo che il Bologna, sotto di due gol, era riuscito a pareggiare pur in inferiorità numerica con un autogol di Ibrahimovic e di Musa Barrow al 52°. Ben 147 sono stati i confronti tra le due squadre in serie A con un bilancio fortemente rossonero grazie alle settantuno vittorie conquistate con ben trentotto pareggi, tanti quante sono le gare vinte dalla squadra rossoblù. Rose disponibili quasi al completo per i due allenatori che hanno le infermerie quasi vuote. Pioli potrà nuovamente disporre di Tonali assente a Cagliari ma reduce dall’impegno con la nazionale ed a centrocampo farà coppia con Bennacer. Sulla trequarti Messias potrebbe essere preferito a Saelemakers, spazio al centro per l'andaluso Brahim Diaz che avrà alla sinistra Rafael Leao. In attacco Olivier Giroud sarà il riferimento della squadra con Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe accomodarsi in panchina. Confermatissima infine la difesa a cominciare dal portiere Maignan con, Tomori e Kalulu centrali, a destra Calabria e Theo Hernandez a sinistra. Mihajlovic, che non sarà in panchina in quanto sta sostenendo un nuovo ciclo terapeutico, di contro, non potrà contare solo di Kingsley e Santander ma riavrà a disposizione Sansone e Bonifazi che hanno scontato la decisione del giudice sportivo. Medel sarà proposto al centro della difesa al cui fianco agiranno a destra Soumaoro e Theate sul versante sinistro con Skorupski ancora una volta chiamato a difendere la porta del Bologna. Fiducia in attacco per Barrow che avrà Orsolini e Arnautovic di supporto. Alle loro spalle probabilmente rivedremo insieme De Silvestri, Schouten, Soriano e Hickey. La posizione di classifica ed il fattore campo hanno indotto gli analisti a proporre una lavagna a tinte rossonere e bancano l’1 basso a 1,40, particolarmente distante dal 2 a 7,75 con l’X che moltiplica per 4,75.