Si apre la 34esima giornata di Serie A con tre partite in programma. Si parte alle 17.15 con la sfida tra il maestro Gasperini e l'allievo Juric, Verona-Atalanta promette spettacolo, con i nerazzurri che vogliono riprendersi il secondo posto, almeno per una notte. Alle 19.30 il Sassuolo cerca punti per l'Europa League in casa di un Cagliari già salvo, alle 21.45 il Milan vuole continuare il suo momento positivo contro il Bologna dell'ex Mihajlovic, che in settimana ha messo in difficoltà il Napoli.



VERONA-ATALANTA, ore 17.15

Tv: Sky Sport 202, 252



Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.



CAGLIARI-SASSUOLO, ore 19.30

Tv: Sky Sport 202, 251



Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Joao Pedro, Simeone

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Traoré, Locatelli; Djuricic, Raspadori, Haraslin; Caputo.





MILAN-BOLOGNA, ore 21.45

Tv: Dazn, Dazn 1 (canale 209 Sky)



Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswill, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander.