Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della visita all'Oratorio S. Andrea di Sesto San Giovanni, dove ha incontrato alcuni ragazzi per presentare la Junior TIM Cup: "Il ricordo più bello? L'esordio in Serie A. Ricordo che ero molto teso. Ma lo ero ancor di più alla prima con la Nazionale. Ero molto orgoglioso ed emozionato . Ricordi da bambino? Arrivare a questi livelli era il mio sogno. L'ho realizzato e ogni volta che scendo in campo è un'emozione. Derby? Mi viene in mente quando giocavo con i miei amici. Ogni volte l'emozione è sempre più grande. Non ci si abitua mai. Il Fair Play qualifica il calciatore. Ho grande ammirazione per chi ha rispetto per l'avversario".