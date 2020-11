Danielesarà ancora in panchina per ilnella sfida di Europa League contro il Lille a causa dell'indisponibilità di Stefano Pioli. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero nella consueta conferenza stampa della vigilia.“Vincere aiuta il morale di tutti. Affrontiamo una squadra che ci ha messo in difficoltà ed è prima in classifica. Abbiamo commesso degli errori. Domani cercheremo di non farli e di vincere la partita”."Il fatto di giocare ogni tre giorni è una costante che arriva da maggio. Credo che non sia un problema, abbiamo una rosa di alto livello. In questo momento specifico abbiamo qualche giocatore infortunato. La cosa importante è lo spirito, che abbiamo visto a Napoli e che si vedrà anche domani sera".“Già lunedì era carico per tornare al più presto possibile. Non è una novità, è quello che lo contraddistingue. E’ un grande atleta e un grande uomo pronto a recuperare il prima possibile”."L'importante è sentirsi forti all'interno del gruppo. La nostra mentalità è consolidata e sappiamo quello che ci ha portato ad essere in alto e sappiamo cosa fare per restarci. Il nostro punto di inizio dev'essere quello. Quello che si dice fuori, fa parte del gioco".“E’ evidente che hanno giocatori molto bravi nel reparto d’attacco, ma sono una grande squadra che sono secondi campionato. All’andata abbiamo sbagliato tecnicamente e tatticamente e quindi cercheremo di sopperire a quelle mancanze della partita di andata. Il risultato sinceramente è stato troppo pesante all’andata, ma il Lille è una grande squadra”.“Dovrei rispondere che andrebbe bene il pareggio, ma noi non siamo capaci. Abbiamo una mentalità e la voglia di imporci ovunque. Fa parte della storia del Milan e dunque dobbiamo continuare su questa strada”.