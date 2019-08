Fabio Borini, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo l'amichevole vinta in Kosovo contro il Feronikeli: "Siamo ancora in pre-campionato, dobbiamo continuare a spingere e migliorare. L'accoglienza dei tifosi è stata calda"



SUI NUOVI - "Anche i concetti sono nuovi. Prima ci uniamo, più facile sarà giocare. La filosofia va giocata tutti insieme, non c'è spazio per individualismi".



SULLA FILOSOFIA - "È uno dei messaggi del mister, divertirci con la palla. poi servono giocatori di quantistico"