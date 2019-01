Autore del gol che ha sbloccato la sfida tra Milan e Genoa, Fabio Borini ha parlato a Sky Sport nel post-partita: "All'inizio abbiamo sofferto, siamo stati 'muratori' anche per le condizioni del campo. Speravo di giocare di più e ho fatto gol, la costanza nel lavoro dà risultati. Higuain e Piatek? Oggi non c'erano né Higuain né Piatek, abbiamo vinto 2-0 sul campo più difficile della Serie A. La squadra c'è e sa tirare fuori la grinta anche dopo la sconfitta in Supercoppa. Oggi sembravo Henry? Mi sembra un po' esagerato. Mi piace attaccare la profondità, mi sento sempre meglio dal 60' anche per il lavoro che faccio durante l'allenamento. Volevo il gol e volevo giocare, se giochi con serenità mentale arriva tutto".