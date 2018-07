Milan, in conferenza stampa con Gennaro Gattuso presso lo Starhub Center di Los Angeles c’era Fabio Borini. Ecco le sue dichiarazioni:



SULLE RIVALI - "Sono grandi squadre come la nostra. Si tratta di partite di preparazione al campionato, penso non ci siano migliori test di questi. Meglio affrontare Manchester United, Tottenham e Barcellona che fare normali amichevoli di allenamento.



SULLE VICENDE SOCIETARIE - "Abbiamo vissuto tutto a testa bassa, lavorando. Noi giocatori certe cose non le sappiamo, dobbiamo fare il nostro lavoro sul campo concentrandoci solo sul campo. Adesso aspettiamo la partita, guardiamo avanti".



SUGLI OBIETTIVI - "Fare meglio dell’anno scorso, giocare di più e segnare di più. Voglio fare quello che so fare meglio. L’anno scorso ho fatto 5 gol, quest’anno proverò a farne di più. Dipende da dove il mister mi metterà a giocare. Il mio ruolo è quello di attaccante, però posso fare anche altri ruoli grazie alle mie caratteristiche. E’ un pregio poterli fare. Futuro? Non so niente delle voci, voglio restare".