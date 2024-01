Milan, Bozzolan piace a due club di serie B: la situazione

Daniele Longo

L’idea del Milan di mandarlo a giocare nel Perugia non è stata certamente sbagliata. Andrea Bozzolan ha collezionato ben 16 presenze con il Grifo mettendo in risalto quelle che sono le proprie qualità. Ora per il terzino sinistro potrebbe arrivare anche il salto di categoria: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, al forte interesse del Brescia si è aggiunto quello del Bari.