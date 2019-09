Gigio Donnarumma è l'unico giovane portiere di Serie A che si può considerare un campione: a sostenerlo è l'ex estremo difensore del MilanNel corso della lunga intervista concessa a Calciomercato.com , interpellato sul futuro dell'attuale portiere del Genoa ma di proprietà dell'Inter, Ionut Radu, Braglia ha spiegato come secondo lui i giudizi che si danno sui numeri 1 siano spesso troppo affrettati: "Sento che da più parti lo si considera come un giocatore del grande avvenire - ha detto riferendosi a Radu - Io ovviamente glielo auguro ma credo anche che sia prematuro dare un giudizio su un giocatore che ha alle spalle 20 presenze in Serie B e una sola stagione da titolare in A, e neanche giocata per intero. Prima di capire l'effettivo valore di un calciatore questo deve aver disputato diverse stagioni ad alti livelli, a maggior ragione in un ruolo delicato come il portiere. È un discorso generale, non riferito al solo Radu. Eppure sempre più spesso dopo una manciata di gare e un paio di prodezze ci si fa prendere dall'euforia credendo di essere di fronte ad un nuovo fenomeno. La verità è che. Radu compreso".