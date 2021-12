Brahim Diaz, numero 10 del Milan, parla a Dazn: “Gioco con tutti e due, quando ho la palla al piede preferisco il sinistro, quando devo tirare il destro. Quindi se proprio devo scegliere dico il destro perchè lo uso per calciare, anche se quando dribblo uso di più il sinistro. Ho sempre giocato usando i due piedi”.



LA NUMERO 10 - “Mi piace avere delle responsabilità, sono un ragazzo con personalità, non mi interessa la pressione di indossare questo numero. Io penso solo a giocare come ho sempre fatto”.



DOVE MIGLIORARE - “Nel tiro da fuori area. Mi fermo spesso dopo gli allenamenti a calciare, mi sfido anche con Ibrahimovic”.



SU IBRA - “Ha la stessa età di mio papà. Lui è come Benjamin Button, può giocare ancora per tanti anni. Fa ancora la differenza. Che consigli mi dà? Mi dice di fare quello che so fare, ho un grande talento e devo aiutare la squadra”.



SU THEO - “Siamo buoni amici, anche con Castillejo. Facciamo tante cose anche fuori dal campo. Ogni tanto lui viene a casa mia, ogni tanto vado io da lui. Theo è bravo a cucinare. Ma è anche quello che si veste peggio”.



IL DIFENSORE DA SFIDARE - “Sergio Ramos che è stato anche mio compagno. Mi sono allenato con lui, so come gli piace giocare. E' un difensore straordinario”.